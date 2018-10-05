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  3. الفيديو.. نانسي عجرم تكتسح كارول سماحة بـ3 ملايين مشاهدة

الفيديو.. نانسي عجرم تكتسح كارول سماحة بـ3 ملايين مشاهدة

الفيديو.. نانسي عجرم تكتسح كارول سماحة بـ3 ملايين مشاهدة
أماني الغامدي(صدى):

تنافست كل من الفنانة نانسي عجرم والفنانة كارول سماحة، على عدد مشاهدات الفيديو كليب الخاص بكل منهما على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” .

وتخطت نانسي عجرم الفنانة كارول سماحة في مشاهدات اليوتيوب، حيث تجاوز الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة ” بدنا ندلع الجو ” حاجز الـ3 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه على قناتها الخاصة على اليوتيوب.

فيما اقترب الكليب الخاص بأغنية كارول سماحة الجديدة ” مبروك لقلبي ” من المليون مشاهدة فقط، بعد طرحه على قناتها الرسمية على اليوتيوب.

يُذكر أن أغنية نانسي عجرم من كلمات: سمير نخلة، ألحان: جوزيف جيحا، توزيع: باسم رزق، والكليب من إخراج: سمير سرياني.

وأغنية كارول سماحة من كلمات وألحان: سليم عسّاف، توزيع: بلال الزين، والكليب من إخراج: جيل الغبري.


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