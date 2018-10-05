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الحب لا يعرف سنا.. نجمات عربيات تزوجن برجال أصغر منهن

الحب لا يعرف سنا.. نجمات عربيات تزوجن برجال أصغر منهن
أماني الغامدي(صدى):

ارتبطت العديد من النجمات العربيات برجال أصغر منهن سنًا، حيث تجاهلوا فرق العمر؛ إنطلاقًا من قاعدة ” الحب لا يعرف سنًا ” ؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النجمات العربيات اللاتي تزوجن برجال أصغر منهن سنًا.

– الين خلف

ارتبطت المطربة اللبنانية الين خلف بـ ” كارلو ” نجل الكوميديان اللبناني ايلي ايوب، والذي رفض زواجهما لأن العروس أكبر من العريس.

– سمية الخشاب

تزوجت الفنانة المصرية سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد والذي يصغيرها بـ 15 عامًا.

– الفنانة الجزائرية ” فلّة ”

تزوجت الفنانة الجزائرية ” فلة ” من عازف العود العراقي عمر البشير الذي يصغرها بنحو 20 عامًا.

– وفاء الكيلاني

تزوجت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من الفنان السوري تيم الحسن والذي يصغرها بـ 3 سنوات.

– قمر خلف

تزوجت الفنانة السورية قمر خلف تزوجت من الفنان مهيار خضور، الذي يصغرها بـ 13 عامًا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 3 ساعات

عاااادي جدا ..
اهم شي السكين مسلولة وتطعن..
ان كانت من صغير ومن كبير..

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