الحب لا يعرف سنا.. نجمات عربيات تزوجن برجال أصغر منهن
ارتبطت العديد من النجمات العربيات برجال أصغر منهن سنًا، حيث تجاهلوا فرق العمر؛ إنطلاقًا من قاعدة ” الحب لا يعرف سنًا ” ؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النجمات العربيات اللاتي تزوجن برجال أصغر منهن سنًا.
– الين خلف
ارتبطت المطربة اللبنانية الين خلف بـ ” كارلو ” نجل الكوميديان اللبناني ايلي ايوب، والذي رفض زواجهما لأن العروس أكبر من العريس.
– سمية الخشاب
تزوجت الفنانة المصرية سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد والذي يصغيرها بـ 15 عامًا.
– الفنانة الجزائرية ” فلّة ”
تزوجت الفنانة الجزائرية ” فلة ” من عازف العود العراقي عمر البشير الذي يصغرها بنحو 20 عامًا.
– وفاء الكيلاني
تزوجت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من الفنان السوري تيم الحسن والذي يصغرها بـ 3 سنوات.
– قمر خلف
تزوجت الفنانة السورية قمر خلف تزوجت من الفنان مهيار خضور، الذي يصغرها بـ 13 عامًا.
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 3 ساعات
عاااادي جدا ..
اهم شي السكين مسلولة وتطعن..
ان كانت من صغير ومن كبير..