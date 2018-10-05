اختفاء وحزن شديد يخيم على أجواء علا الفارس

أماني الغامدي(صدى):

بدأت الإعلامية والفنانة علا الفارس، الخروج من الحالة السيئة التي كانت تعاني منها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد وفاة الإعلامي الأردني سعد السيلاوي.

وأوشكت علا الفارس على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسلها الدرامي الجديد ” صبر العذوب ” ، مؤكدة أن العمل والتصوير المستمر كانا سببًا في خروجها من حالة الحزن الشديدة التي عاشتها.

وكانت علا الفارس اختفت عن الأنظار بعد وفاة الإعلامي الأردني بداية الشهر الماضي، حيث كانت تعتبره الأب الروحي لها، لافتة إلى انه أول من أعطاها الفرصة في مشوارها المهني.