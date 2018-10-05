نصائح تساعدك على حرق الدهون ليلا

أماني الغامدي(صدى):

يمكن أن يتحول العشاء لوجبة تساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن، ولكي يتحقق ذلك يجب الابتعاد عن بعض السلوكيات الخاطئة التي نبتعها خلال العشاء؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز العادات التي يجب اتباعها لحرق الدهون أثناء الليل.

– تجنب تناول الكربوهيدرات السريعة

حيث تمنع هذه النوعية من الكربوهيدرات من التخلص من الدهون أثناء الليل، خاصةً السريعة منها والموجودة في ” عصير الليمون والفاكهة ومنتجات القمح والأرز ” .

– تجنب تناول العشاء في وقت متأخر

جسم الإنسان يحتاج لحوالي ثلاث أو أربع ساعات لهضم الطعام، وعمل المعدة في هذا الوقت يجعل الشخص مستيقظًا أو يزعجه أثناء النوم.

– وجبة العشاء المثالية

تناول خبز الحبوب الكاملة، حيث تحتوي الحبوب الكاملة على ” الألياف والمواد الحيوية المختلفة مثل فيتامين B والكالسيوم والماغنسيوم والزنك والحديد وفيتامين هـ ” ، كما يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي يتم معالجتها وتقسيمها من قبل الجسم بشكل مختلف عن الكربوهيدرات البسيطة.

ويمكن تناول منتجات الألبان والخضروات والبقوليات أوالأسماك مع خبز الحبوب الكاملة؛ فهذا يحفز عملية الأيض وحرق الدهون، شرط أن يكون في وقت مبكر من المساء.