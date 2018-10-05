تحذير هام لمرضى السكري من خطأ شائع بشأن الإنسولين

أميرة خالد(صدى):

حذر باحثون مرضى السكري من خطأ شائع بشأن تخزين الإنسولين ” بدون قصد ” في درجات حرارة خاطئة يمكن أن يجعله أقل فعالية، ولذا يجب استخدام موازين الحرارة للتحقق من تخزين الدواء بشكل صحيح.

وتشير دراسة إلى أنّ ما يصل إلى 4 من 5 مرضى يحتفظون بالدواء في درجة حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة في الثلاجة، ما قد يؤثر على فاعلية الدواء، حيث شملت 388 مريضاً بالسكري بقياس درجة حرارة الإنسولين عندما احتفظوا به في الثلاجة.

ووفقا للدراسة فإنه يجب تخزين الإنسولين في درجة بين 2 و8 درجات مئوية في الثلاجة، أو بين 2 و30 درجة مئوية عند حمله في ” القلم ” المخصص للحقن، كما نصح الباحثون بعدم تجميد الدواء أو وضعه في درجة حرارة تقل عن 0 درجة مئوية.

وأظهرت النتائج أن 79% من سجلات درجات الحرارة تبين أن الدواء يوضع خارج النطاق الموصى به، في المتوسط، يتم تخزين الإنسولين عند درجة حرارة خاطئة لمدة ساعتين و42 دقيقة في اليوم.