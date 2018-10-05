بعد تراجع قيمة العملة المحلية.. انخفاض القدرة الشرائية للعمال لـ 90% بإيران

طهران(صدى):

كشف فرامرز توفيقي، رئيس لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للعمال بإيران، أنَّ القدرة الشرائية للعمال في بلاده، انخفضت بنسبة 90%؛ وذلك نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار السلع الأساسية.

وفي ذات السياق، أبان محمد رضا راهداري زاده، عضو هيئة المجلس الأعلى للعمال، أن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت من 50 لـ100%، وهو الأمر الذي زاد من تردي الأوضاع المعيشية للعمال.

وعلى خلفية ذلك، طالبت الجمعيات والنقابات العمالية المستقلة والرسمية من السلطات الإيرانية بزيادة أجور العمال إلى أكثر من 5 ملايين تومان شهريًا؛ وذلك لمواكبة الظروف المعيشية للعمال مع غلاء الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية في الأسواق.