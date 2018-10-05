القضاء ينصف سيدة بعد حرمان 10 شهور من رؤية أطفالها الأربعة في الطائف
بعد حرمان 10 شهور من رؤيتهم، قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بتمكين أم من رؤية أطفالها الأربعة من طليقها في الطائف.
واستمرت الجلسة نحو 40 دقيقة، حيث تضمن الحكم إقرار محضر الصلح الذي يساوي في حضانة الأبناء بين أمهم في محافظة جدة ووالدهم في الطائف، وتلتزم الأم بالذهاب إلى الطائف لأبنائها، ويلتزم الأب بإحضارهم إلى جدة في المرة التالية.
هذا وقد منحت المحكمة الأم حق نقل أولادها في وقت الزيارة إلى جدة أو البقاء بهم في الطائف، حسب رغبتها.
وتفصيلا: يجب أن يلتزم الأب باستلام أولاده وتسليمهم مرة واحدة في الشهر، والمرة التالية على الأم، وفي الإجازات والأعياد يكون الاستلام على الأم والتسليم على الأب، على أن تكون الزيارة الأسبوعية مرتين في الشهر، وفي الإجازة الصيفية تكون مناصفة بين الأب والأم، والإجازات المدرسية بين الفصلين لدى الأم، على أن تكون الزيارة في العيدين مناصفة بينهما، ويكون الأولاد في عيد الفطر لدى أمهم، وفي عيد الأضحى لدى والدهم، والسنة التي تليها بالعكس.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعين الاطفال على الهجوله والبهذله
غلطتهم ويتحلمونها الاطفال اللي مالهم ذنب
معلمة[ عدد التعليقات: 808 ] نشر منذ 3 ساعات
ليش ماحكمت للأم بالحضانة؟؟؟
الله يربط على قلبها ويعوضها خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55334 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين الاطفال على الشحططه ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2134 ] نشر منذ 2 ساعتين
حديث يرويه ابن مسعود رضي الله عنه قال:“كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمّره (أي طائر) معها فرخان.. فأخذنا فرخيها فجاءت الحُمّرة تعُرّش.. فجاء النبي صلي الله عليه وسلم فقال “من فجع هذه بولدها؟؟ ردوا ولدها إليها،،
للأسف الشديد يعتبر هذا التصرف من أساليب الحرب النفسية،والضغط العاطفي،،
((رفقا بالقوارير))..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2134 ] نشر منذ 2 ساعتين
حديث يرويه ابن مسعود رضي الله عنه قال:“كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمّره (أي طائر) معها فرخان.. فأخذنا فرخيها فجاءت الحُمّرة تعُرّش.. فجاء النبي صلي الله عليه وسلم فقال “من فجع هذه بولدها؟؟ ردوا ولدها إليها،،
للأسف الشديد يعتبر هذا التصرف من أساليب الحرب النفسية،والضغط العاطفي،،
((رفقا بالقوارير))..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35202 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش تحس فيه يوم تمنع أم من رؤية أطفالها
تحس أنك بطل وعضلات
ومحد قدك
ههههههه هههههههه
الله يعز الدولة
غصبن عن خشمك ياقليل الخاتمة
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2134 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى ﷺ
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد ﷺ
وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيرا،،
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32481 ] نشر منذ 1 ساعة
عليه الصلاة والسلام
الفاروق[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 58 دقيقة
الحمد لله الذي وفق القاضي لهذا الرأي المحقق للعدل بإرضاء الطرفين وموافقتهم ( قاضٍ إذا ألتبس الأمران عنّ له ,,, رأيٌ يُخلص بين الماء واللبنِ ) وهكذا هم غالبية قضاتنا وفقهم الله وإذا كان هناك صوتٌ نشاز كقاضي مصطلح أو بدعة ( عدم التكافوء الديني ) فعدم التكافوء الفقهي بينه والقضاء يفرق بينهما ..وأحاديث البدع معروفه ومشهورة وأعمُها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) ..