القضاء ينصف سيدة بعد حرمان 10 شهور من رؤية أطفالها الأربعة في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بعد حرمان 10 شهور من رؤيتهم، قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بتمكين أم من رؤية أطفالها الأربعة من طليقها في الطائف.

واستمرت الجلسة نحو 40 دقيقة، حيث تضمن الحكم إقرار محضر الصلح الذي يساوي في حضانة الأبناء بين أمهم في محافظة جدة ووالدهم في الطائف، وتلتزم الأم بالذهاب إلى الطائف لأبنائها، ويلتزم الأب بإحضارهم إلى جدة في المرة التالية.

هذا وقد منحت المحكمة الأم حق نقل أولادها في وقت الزيارة إلى جدة أو البقاء بهم في الطائف، حسب رغبتها.

وتفصيلا: يجب أن يلتزم الأب باستلام أولاده وتسليمهم مرة واحدة في الشهر، والمرة التالية على الأم، وفي الإجازات والأعياد يكون الاستلام على الأم والتسليم على الأب، على أن تكون الزيارة الأسبوعية مرتين في الشهر، وفي الإجازة الصيفية تكون مناصفة بين الأب والأم، والإجازات المدرسية بين الفصلين لدى الأم، على أن تكون الزيارة في العيدين مناصفة بينهما، ويكون الأولاد في عيد الفطر لدى أمهم، وفي عيد الأضحى لدى والدهم، والسنة التي تليها بالعكس.