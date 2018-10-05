كيا بروسييد تقدم طابع الشوتينج بريك في باريس 2018

باريس(صدى):

أزاحت كيا الستار في معرض باريس للسيارات 2018 عن سيارتها بروسييد 2019 الجديدة التي طرحتها قبل وقت قليل بشكل رسمي, وتعتبر سيارة أكثر أناقة من سييد سبورتس واجن مع الاحتفاظ بالجانب العملي في نفس الوقت. وبالنسبة إلى الجيل الثالث من بروسييد، فستتخلى كيا عن تصميم السيارة الكوبيه ذات الثلاث أبواب التي لا تحظى بشعبية لصالح شكل جسم أكثر تنوعًا لا يملك منافسًا مباشرًا.

ورغم أن هناك مرسيدس CLA Shooting Brake ، ولكن سيتعين عليكم الحصول على المزيد من المال بشكل أكبر مما تتخيلون للوصول إلى هذه الشريحة المتميزة. ومن المثير للاهتمام ، أن بروسييد الجديدة ستباع فقط في طرازات GT Line و GT ليتبعد نفسها عن سيارة سبورتس واجن الأقل المتوفرة في جميع الاصدارات باستثناء اصدارات GT التي تحتل الصدارة.

ولا يأتي هذا كمفاجأة كبيرة ، ولكن السيارة الجذابة تحمل نفس محرك البنزين بسعة 1.0 و 1.4 لتر بنزين و 1.6 لتر ديزل من سييد العادية ، بالإضافة إلى وحدة البنزين 1.6 لتر من Ceed GT. وستوفر النسخة الرياضية 201 حصاناً و 265 نيوتن متر من عزم الدوران الذي يتم توجيهه إلى العجلات الأمامية إما من خلال ناقل مانيوال قياسي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري ذي سبع سرعات.

وستأتي بروسييد تقريباً بنفس سعة الشحن في سبورتس واجن بواقع 594 لترا مع المقاعد الخلفية في مكانها ، وهو ما يعادل تقريباً رقم 600 لتر في سبورتس واجن .