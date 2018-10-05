4 طرق تخلصك من التهاب الحلق

أميرة خالد(صدى):

ترتفع عدد الإصابات بنزلات البرد والانفلونزا والتهابات الحلق بشكل كبير مع بداية موسم الشتاء؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي يمكن أن تساعدنا على التخلص من التهابات الحلق.

– التدليك

يعمل التدليك على تحسين تدفق الدم بالرقبة والغشاء المخاطي، ويجب تدليك الرقبة بلطف على الجزء الأمامي، والاستمرار في التدليك من أسفل إلى أعلى مدة 3 دقائق.

-العسل الأبيض

تناول العسل يحارب البكتريا والفيروسات؛ مما يساعد في التخفيف من التهاب الحلق.

– ارتداء الجوارب

ارتداء الجوارب ليلاً مع بداية الشعور بشروخ الحلق يساعد على تهدئتها، فتدفئة القدم تزود الأغشية المخاطية في الرقبة بالدم بشكل أفضل، فتستطيع مواجهة الفيروسات.

– المسكنات

يمكن الاستعانة بالمسكنات في حالة إذا كان ألم الحلق شديدًا، لكن لا يجوز تناولها أكثر من 3 أيام.