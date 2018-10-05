4 طرق تخلصك من التهاب الحلق
ترتفع عدد الإصابات بنزلات البرد والانفلونزا والتهابات الحلق بشكل كبير مع بداية موسم الشتاء؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي يمكن أن تساعدنا على التخلص من التهابات الحلق.
– التدليك
يعمل التدليك على تحسين تدفق الدم بالرقبة والغشاء المخاطي، ويجب تدليك الرقبة بلطف على الجزء الأمامي، والاستمرار في التدليك من أسفل إلى أعلى مدة 3 دقائق.
-العسل الأبيض
تناول العسل يحارب البكتريا والفيروسات؛ مما يساعد في التخفيف من التهاب الحلق.
– ارتداء الجوارب
ارتداء الجوارب ليلاً مع بداية الشعور بشروخ الحلق يساعد على تهدئتها، فتدفئة القدم تزود الأغشية المخاطية في الرقبة بالدم بشكل أفضل، فتستطيع مواجهة الفيروسات.
– المسكنات
يمكن الاستعانة بالمسكنات في حالة إذا كان ألم الحلق شديدًا، لكن لا يجوز تناولها أكثر من 3 أيام.
اترك تعليقاً