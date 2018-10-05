بالصور.. شاهد صاحب أطول ” رموش ” في العالم

موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لصبي من طاجكستان انتقل للعيش في موسكو، يملك أطول رموش في العالم.

وأكد والدا الصبي صاحب الـ 11 عامًا، أنه عندما ولد، كانت رموشه تلامس شفتيه، ومع الوقت نمت رموشه حتى وصلت إلى طول 3.5 سنتيمتر.

وقام الخبراء بتسجيل الطفل في موسوعة الأرقام القياسية الروسية، وقام الأطباء باخضاع الطفل لفحوصات معينة والتي اظهرت بأن الطفل في حالة صحية ممتازة، والسبب في طول رموشه يعود الى كون الجين المسؤول عن نمو الرموش، لم يعمل كالمعتاد.