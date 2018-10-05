رئيس الفلبين يُلمح إلى إصابته بـ ” السرطان “

مانيلا(صدى):

ألمح الرئيس الفلبيني ” رودريغو دوتيرتي ” ، أمس الخميس، إلى احتمالية إصابته بمرض السرطان، مشيرًا إلى أن زيارته للمستشفى، يوم الأربعاء الماضي ،قد استدعت إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء.

وأوضح الرئيس الفلبيني، خلال كلمته إلى أعضاء رابطة خريجي أكاديمية الفلبين العسكرية، أنه أجرى فحوصات قبل ثلاثة أسابيع وعاد إلى المستشفى ليكرر الفحوصات.

وأوضح أنه بناء على نتيجة الفحوصات فإن ،شخصا ما نصح طبيبه ليكرر الفحوصات ويأخذ بعض العينات، مشيرا بيده نحو منطقة البطن، مشيرًا إلى أن النتيجة لم تحسم بعد.