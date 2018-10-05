دراسة: النوم يساعد في اتخاذ القرارات الصعبة

لندن(صدى):

توصلت دراسة حديثة بجامعة ” بريستل ” البريطانية، إلى أن النوم يساعد في اتخاذ القرارات الصعبة ، موضحة أن الغفوة يمكن أن تساعدك على اتخاذ خيارات أكثر وضوحًا.

وقاس الباحثون التغيرات في أدمغة وأوقات رد فعل 16 شخصًا، قبل وبعد غفوة قصيرة، وأوضحت النتائج أن فترة النوم قد تساعد على رفع استشعار الإيجابيات والسلبيات أو اكتساب المعرفة قبل اتخاذ خيار صعب.

وجرى ربط أدمغة جميع المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 91 عاما، بتخطيط دماغي كهربائي لقياس النشاط الكهربائي في الدماغ.

وطُلب منهم تنفيذ مهمتين، ونفذ المشاركون المهام ثم ظلوا إما مستيقظين أو أخذوا قيلولة لمدة 90 دقيقة قبل تكرار نفس التحديات، كانت أوقات ردود الفعل أسرع بكثير في الأشخاص الذين ناموا.

وتشير الدراسة إلى أن المعلومات، التي يتم الحصول عليها أثناء اليقظة قد تتم معالجتها بطريقة أعمق أثناء النوم.