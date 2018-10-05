تفاصيل محاكمة مواطن اتهم بالتسبب في فصل طليقته من الجامعة

نايف السالم(صدى):

تنظر محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، في الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة الجزائية بمكة حيال مواطن اتهم بالتسبب في فصل طليقته من الجامعة.

وكان والد الفتاة قد اتهم الشاب بأنه دخل على البيانات الجامعية لابنته ،وقام بتحويلها من منتظمة في الدراسة إلى منسحبة ، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي أحالتها بعد استكمال تحقيقاتها إلى المحكمة وتزامن معها توقيف الشاب في السجن والتحفظ على جواله.

وكان محامي الشاب قد أكد أن موكله تمت تبرئته من جميع الاتهامات موضحًا أنه كان متزوجًا من الفتاة المذكورة وقام بإكمال إجراءات تسجيلها في الجامعة برقمها الخاص، كونها في مدينة غير المدينة التي فيها مقر الجامعة قبل أن تنتهي حياتهم بالطلاق.

وأشار إلى أنه عند تغيير الرقم الموجود في المنظومة الجامعية فترسل الرسائل إلى الرقم القديم وليس على رقم الجوال الجديد، مبينًا أن الجامعة قامت بإعادتها للدراسة بعد أسبوعين من الشكوى في هذه القضية ولم تتعرض للفصل النهائي.

وأوضح أن موكله تعرض للاعتداء بالضرب من والد طليقته والذي طلب أيضًا مليوني ريال مقابل التنازل عن القضية.

فيما طلبت الدائرة القضائية من المدعي العام إحضار دليل على ارتكاب الشاب لما نسب إليه من اتهامات ،حيث قررت بعد أن استمهلته عدم إدانة الشاب لعدم اكتمال الأدلة ضده.

واعتبرت أن وجود رقم جواله على صفحة طليقته بموقع الجامعة ليس دليلاً بأنه هو من قام بالدخول على بياناتها الجامعية وتغيير حالتها، بل يحتمل أن من قام بذلك شخص آخر للإيقاع به.