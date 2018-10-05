مكافي: البحث عن كيم كاردشيان خطر يضر جهازك

واشنطن(صدى):

صٌنفت كيم كاردشيان، من ضمن أخطر المشاهير لهذا العام في عملية البحث عنها على شبكة الإنترنت داخل المملكة المتحدة، بحسب شركة الأمن السيبراني ” مكافي ” .

وأكدت ” مكافي ” أن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون جاذبية المشاهير في محاولة خداع مستخدمي الإنترنت، للنقر على الروابط التي تؤدي إلى فتح مواقع خبيثة، تستخدم لتثبيت برامج معينة أو سرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور.

وحلت عارضة الأزياء، ناعومي كامبل، في المركز الثاني ضمن قائمة بريطانيا، متقدمة على شقيقة كيم، كورتني كارداشيان.

كما تضمنت المراكز الخمسة الأولى كل من المغنية أديل، وكارولين فليك، مقدمة Love Island.

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