رئيس النصر يتحدى رئيس الهلال في مهرجان الإبل: أرجو أن يكون ملمًا بالتفاصيل

طلال الغامدي(صدى):

تمنى رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، دخول رئيس نادي الهلال الأمير محمد فيصل، في منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وذلك بعد أعلن رسميًا مشاركته.

وأوضح آل سويلم أنه لا يرى منافسا له سوى الأمير سلطان بن سعود، ورجل الاعمال موسى الموسى، مشيراً إلى أن هناك من يتحدث عن الإبل والمشاركة فيها وهو لا يعرف تفاصيل هذه المنافسات العريقة، بحسب الرياضية.

وأشار إلى أنه يرحب بدخول الامير محمد بن فيصل بن سعود للمنافسات، قائلا ،أرجو أن يكون ملماً بالتفاصيل ويدخل في تحديه معي في الفئة التي أشارك فيها وأحمل جائزتها وهي فئة الـ50 الشقح.

ويعتبر آل سويلم أحد اشهر ملاك الابل في الجزيرة العربية، والفائز بإحدى جوائز المهرجان الماضي.