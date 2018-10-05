بعد 10 أيام من زواجها.. فتاة تنتحر بسبب الخلافات الزوجية

القاهرة(صدى):

أقدمت عروس مصرية على الانتحار بعد مرور 10 أيام فقط على زواجها، بعد نشوب بعض الخلافات بينها وبين زوجها.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، أمس الخميس بيانًا ، يفيد بأن فتاة متزوجة من 10 أيام تناولت مادة سامة أدت إلى وفاتها بمنطقة مصر القديمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح البيان أنه تم تكليف هيئة الطب الشرعي، بتشريح جثة الزوجة، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب وفاتها لبيان السبب الحقيقي وراء انتحارها، وإظهار إن كانت هناك شبهة جنائية.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية لها، كما كلفت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

ونفى ذوو المتوفاة وجود شبهة جنائية في الحادثة، مؤكدين أن ثمة خلافات بينها وبين زوجها أدت لانتحارها.