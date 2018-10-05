خضعت لإنعاش القلب لمدة نصف ساعة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة رضيعة عسير

أبها(صدى):

على خلفية وفاة طفلة رضيعة بعسير، بعدما كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة فقط، كشف تقرير طبي عن كيفية توقف قلب الطفلة.

وأوضح التقرير أن الطفلة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من ارتفاع عالٍ في درجة الحرارة وقلة في النشاط مع إسهال ومخاط دموي وتم الكشف عليها بقسم الطوارئ.

وبحسب التقرير فإن الطفلة حالتها كانت مستقرة حيوياً وفجأة أصابها ازرقاق وبطء في ضربات القلب وخضعت لإنعاش قلبي رئوي لمدة 35 دقيقة فاستعادت عافيتها خلال الإنعاش الرئوي ثم تطورت حالتها في الجهة اليمنى للاسترواح الصدري، وتم إدخال أنبوب بالجهة اليمنى للصدر وبدأت المريضة في تناول مقويات التقلص العضلي قبل تحويلها إلى مستشفى حكومي آخر لإنقاذ حياتها.

وخضعت الرضيعة في قسم الطوارئ لدوبامين 20 ميكرون كلغم ومهدئ، ثم تم تحويلها فورا إلى وحدة العناية المكثفة في حالة غير مستقرة وإخضاعها لصورة بالموجات الصوتية.

وبعد إدخالها إلى وحدة العناية المكثفة للأطفال ظلت حالتها حرجة وأظهرت الفحوصات وجود عجز في العديد من الأعضاء وتعرضها لهبوط سابق في القلب تطور إلى عدم انتظام في الضربات.

وأضاف التقرير أن الرضيعة خضعت لصدمات كهربائية وعقاقير في شكل محلول وريدي وتم عمل تخطيط للقلب والذي أظهر مكونا طبيعيا للقلب ووظيفيا ثم تعرضت لهبوط عدة مرات وتم عمل الإنعاش القلب الرئوي لمدة نصف ساعة، ولكنها لم تتمكن من استرداد عافيتها.

إقرأ أيضًا: