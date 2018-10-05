فيديو لفائز بجائزة نوبل وهو يرقص مع الباحثات في المختبر يثير الجدل

باريس(صدى):

تسبب فيديو كليب للعالم الفرنسي ” جيرار مورو ” الفائز بجائزة نوبل للفيزياء، وهو يرقص بين باحثات في المختبر، في إثارة الجدل.

وكان الفيديو قد تم تصويره منذ 8 سنوات بهدف تقديم مجموعة من الباحثين العاملين على مشروع أوروبي يسمى ” البنية التحتية بالليزر ” ، والذي يعتبر الدكتور مورو رائدًا فيه وهو الذي أهله للفوز بجائزة نوبل، وأعيد نشر المقطع في الشهر الحالي من قبل صحفي ألماني.

ومن جانبه أعربت لجنة نوبل في الأكاديمية الملكية للعلوم، الأربعاء، عن إدانتها للفيديو، لأنه يروج لمواقف لا تؤيدها الأكاديمية.

وبعث البروفيسور مورو رسالة إلكترونية للصحافة قائلا: ” يعود الكليب إلى عدة سنوات، ولم أكن أعتقد أنه سيكون من المواضيع التي سيتم نقاشها بمناسبة جائزة نوبل ” .

وأضاف : ” الفيديو صُور بتلك الطريقة الكوميدية الخفيفة، لإظهار العلوم من زاوية أكثر استرخاء ” .