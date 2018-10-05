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  3. بالفيديو.. تفاصيل معاناة ” بتول ” في البحث عن النور الغائب ورفض5 مستشفيات استقبالها

بالفيديو.. تفاصيل معاناة ” بتول ” في البحث عن النور الغائب ورفض5 مستشفيات استقبالها

بالفيديو.. تفاصيل معاناة ” بتول ” في البحث عن النور الغائب ورفض5 مستشفيات استقبالها
علي القحطاني (صدى):

كشف والد طفلة تدعى ” بتول ” ،مصابة بفقدان البصر ، عن معاناته طوال 3 سنوات لإصدار تصريح علاج لابنته في الخارج، بعدما أكدت له مستشفيات المملكة عدم وجود علاج لها.

وأوضح والد الطفلة خلال برنامج ” ياهلا ” أنها فقدت بصرها بشكل مفاجئ منذ 3 سنوات، وحينها شخصت مستشفى السقاف للعيون بجدة حالتها، بوجود خلل في الشبكية.

وأحيلت الطفلة لمستشفى العيون بجدة، ومن ثم إلى مستشفى الملك خالد التخصصي بالرياض، لافتًا إلى أن الهيئة الطبية بجدة أحالت ملفها إلى الهيئة الطبية العليا بالرياض، التي رفضت إصدار تصريح للطفلة للعلاج بالخارج.


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