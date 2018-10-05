وليد الفراج مديرًا للشبكة التلفزيونية الرياضية الجديدة‎

طلال الغامدي(صدى):

أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج ،بمشروع الشبكة الرياضية الإعلامية الجديدة التي كشف عنها معالي المستشار تركي آل الشيخ، خلال لقاءه بقناة العربية أمس الخميس.

وقال الفراج : ” ولادة عملاق اعلامي وتلفزيوني جديد في المملكة العربية السعودية برعاية معالي المستشار تركي ال الشيخ ، بلادنا ستعود الى موقعها كرائد للاعلام الرياضي في الشرق الاوسط والبداية من هنا من الدوري السعودي ” .

وتابع : ” منذ شهر ونصف ونحن في ورشة عمل يقودها معالي المستشار لمشروع الشبكة الرياضية الاعلامية السعودية الجديدة ، وكلما وصلنا الى مستوى قال لنا : اريد افضل وهذا ما يصعب من مهمتنا للوصول الى طموحات القيادة الرياضية ، انها مسؤولية كبيرة واتمنى ان نُبيض وجهنا أمامه وامامكم ” .

وأضاف: ” تغطية بمعايير عالمية وشاشة مبهرة وبرنامج لتوطين التقنية والتوظيف ،انها ثلاث تحديات كبيرة امام مشروع الشبكة التلفزيونية الجديدة والتي أعلن عنها معالي المستشار اليوم ،انها تحدي كبير سيحتاج طاقات سعودية شابة جديدة ، جهزوا نفسكم يا شباب وَيَا شابات ” .

واختتم : ” كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على ثقته بتكليفي بإدارة الشبكة الرياضية الجديدة التي ستكون نجما وطنيا مشرفا ويعكس قدرات المواطنين السعوديين بدعم الخبرات الأجنبية الحقيقية في صناعة التلفزيون ، انه تحدي كبير كم أتمنى ان أكون عند حسن ظن ابو ناصر ” .