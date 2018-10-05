تفاصيل حصول جراح سعودي على وسام الشرف من بولندا

وارسو(صدى):

حصل جراح سعودي على وسام الشرف من بولندا، وأقيم له حفل بالسفارة البولندية لتسلم الوسام.

وجاء قرار منح وسام الشرف للجراح عبدالعزيز الخالدي، استشاري أمراض القلب بمركز الأمير سلطان، بعد إجراءه عملية جراحية لطفل بولندي لإصلاح 16 شريانًا له في عملية نادرة.

ويعتبر الخالدي الوحيد في العالم المتخصص في جراحة الشرايين الرئوية، وكان بروفيسور هولندي تواصل معه وعرض عليه حالة طفل عمره 11 شهرًا، يعاني من متلازمة تعرج الشريان.

وبعد موافقة الطبيب خاطبت الحكومة البولندية المملكة، وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، أمرًا مباشرًا بنقل الطفل إلى الرياض.