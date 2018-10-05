تركي آل الشيخ : سنطلق قناة تبث الدوري مجانًا و بدأت في إجراءات بيع ” بيراميدز “

نواف السالم(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، عن إطلاق قناة تلفزيونية قوية تبث الدوري مجانًا.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية في برنامج ” في المرمي ” : نحن في طور اطلاق قناة تلفزيونية قوية وتبث الدوري مجانا .. وسنعطي الحقوق للقناة السعودية الرياضية و mbc.

وأضاف آل الشيخ : ستنطلق قنوات لأندية الهلال، النصر، الاتحاد والاهلي في الموسم المقبل وستكون لها استديوهات خاصة

وأعرب آل الشيخ عن سعادته بتولي الأمير فيصل بن فهد رئاسة هيئة الرياضة، قائلًا : نحن محظوظين ان الأمير فيصل بن فهد تولى رئاسة هيئة الرياضة واختار اراضي مميزة وستكون خاصة لملاعب للأندية.

وأكد على ضرورة أن يكون للبنوك دور في الاستثمار الرياضي، مشيرًا إلى أنها تجني مليارات الريالات لذلك من المفترض ان يكون لهم دور الاستثمار الرياضي.

وأوضح المستشار أن كينو سيتم التوقيع معه للاتحاد، مؤكدًا أن هناك لاعبين اجانب عالميين سيتم التعاقد معهم في الفترة الشتوية.

وعن نادي بيراميدز قال آل الشيخ : بدأت في اجراءات بيع نادي بيراميدز المصري ولا أريد أن اتحدث وانا مستاء من الذي حدث.

وأضاف : المحرق البحريني سيعامل كنادي سعودي ويكون له 8 أجانب .. واتمنى نادي العربي الكويتي ان يشارك في الدوري.

وأعلن عن موافقة الاتحاد الاماراتي على مشاركة نادي إماراتي، قائلًا : ستمنح كافة الامتيازات للاندية الخليجية التي ستلعب في الدوري السعودي.

واختتم مؤكدا على أن قنوات الاندية ستقدم استديوهات مختلفة، والضيوف والمعلق سيظهرون ميولهم للنادي خلال المباراة وستكون مقابل اشتراكات مالية تصب في مصلحة الاندية.