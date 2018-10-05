بالفيديو.. ” الشثري ” يكشف إذا وجد عيب في المرأة هل يسترد المهر؟

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ سعد الشثري، عن ماهية العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج وهل يسترد المهر.

وأوضح خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أن من ابتدء العقود ببيان ووضوح فإن الله عز وجل يبارك في هذا العقد، ومنها عقد النكاح.

وأضاف أنه لابد من الوضوح في عقد النكاح بشأن العيوب التي تكون فيهما، كنوع من أن يطمأن كل منهما، وتستقر الحياة وتدوم العشرة.

وأشار إلى أن إذا وُجد عيب في المرأة يمنع من كمال الاستمتاع، وعُرف قبل الدخول فإنه يفسخ العقد ويسترجع الزوج المهر، أما بعد الدخول فليس له من المهر شيء.

ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أنه لا يمكن أن يجد إنسان امرأة تامة كاملة، وإنما لابد أن يوجد عيب مع اختلاف درجاته.