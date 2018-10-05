قرقاش يرد على اتهامات ” الجندوبي ” للسعودية والإمارات على الجزيرة القطرية

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن هجوم كمال الجندوبي رئيس فريق لجنة الخبراء الخاصة باليمن، على السعودية والإمارات دليل على عدم مهنية لمن تم تعيينة في هذا المنصب.

وأضاف في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إتهامات الجندوبي والمنصة التي إستخدمها لا تليق بموقعه وتؤكد مجددا تسييس الملف والذي كان واضحا في غياب توازن تقريره وخلل منهجيته ” .

وكان الجنودبي قد ظهر في أحد برامج قناة ” الجزيرة ” القطرية وقال إن السعودية والإمارات شكَّلتا جماعات ضغط للتأثير على عمل الفريق ووقفه، وفقًا لقوله.