” التجارة ” تشهر بمتسترين في تجارة المفروشات والأثاث بالأحساء

نايف السالم(صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية آسيوية، بعد التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص ومزاولة نشاط التجارة في المفروشات والأثاث المنزلي بمحافظة الأحساء.

وجاء ذذلك بعد أن وجدت إيداعات مالية لحساب المتستر عليه أكثر مما هو متقرر له من رواتب، بالإضافة لقيام المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة من خلال عمليات بيع وشراء البضائع وتسديد رسوم العاملين بالمنشأة،

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.