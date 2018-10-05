” آل الشيخ ” يهاجم اتحاد الكرة بعد استقبال الزمالك بالعرضة السعودية
انتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أداء العرضة السعودية أثناء استقبال فريق الزمالك المصري مساء الخميس.
وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” العرضه السعودية لا تستخدم إلا في المناسبات الملكية يا إتحاد الكورة ” .
ووصل الزمالك المصري إلى الرياضة، استعداداً لمواجھة الھلال في السوبر السعودي المصري السبت المقبل، حيث شارك لاعبو نادي الزمالك في العرضة السعودیة وسط أجواء احتفالیة رائعة.
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