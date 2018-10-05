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” آل الشيخ ” يهاجم اتحاد الكرة بعد استقبال الزمالك بالعرضة السعودية

” آل الشيخ ” يهاجم اتحاد الكرة بعد استقبال الزمالك بالعرضة السعودية
ماجد محمد(صدى):

انتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أداء العرضة السعودية أثناء استقبال فريق الزمالك المصري مساء الخميس.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” العرضه السعودية لا تستخدم إلا في المناسبات الملكية يا إتحاد الكورة ” .
ووصل الزمالك المصري إلى الرياضة، استعداداً لمواجھة الھلال في السوبر السعودي المصري السبت المقبل، حيث شارك لاعبو نادي الزمالك في العرضة السعودیة وسط أجواء احتفالیة رائعة.


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