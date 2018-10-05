بالصور.. الهلال يواصل استعداداته للقاء الزمالك

نواف السالم(صدى):

أدى فريق الهلال، اليوم الخميس، تدريباته المسائية استعدادًا للقاء نظيره الزمالك المصري، عقد ” جيسوس ” قبل التدريب اجتماعًا شرح خلاله عددًا من الجمل التكتيكية.

وبدأ الجهاز الفني مران اليوم بعدد من التدريبات اللياقية والبدنية، وعمد ” جيسوس ” إلى تطبيق الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة، وواصل الثنائي ” نواف العابد ومختار فلاتة ” برامجهما العلاجية التأهيلية.

ويختتم الفريق تحضيراته للقاء الزمالك بمران مغلق يقام السادسة مساء، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب.

ويعقد مدربا الهلال والزمالك مؤتمرًا صحفيًا الساعة 3:30 عصر غدًا الجمعة.