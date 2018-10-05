بالفيديو.. أمير الرياض يمازح أبناء أحد المواطنين بعد تسليمهم مفاتيح الإسكان

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ممازحًا أبناء أحد المواطنين بعد تسليمهم مفاتيح الاسكان، قائلًا : سلم على الوالدة

وسلّم أمير منطقة الرياض اليوم، عدداً من الفيلات السكنية لعدد من المواطنين المستفيدين من مشروع ” إسكان العيينة ” التابع لوزارة الإسكان والواقع شمال مدينة الرياض، ويضم 316 وحدة سكنية من نوع ” فيلا ” جاهزة.

كما شهد توقيع عقد تدشّين انطلاق وبدء أعمال مشروع تطوير الأراضي الوزارية في العيينة والبالغة مساحتها 1.260.000 متر مربع، التي توفر 1237 قطعة أرض سيتم تسليمها للمستفيدين، ومن المتوقع إتمام التطوير خلال فترة 495 يوماً.