بالصور.. ” تأهيل المعلم حق للمتعلم ” عنوان فعاليات كلية التربية بجامعة الملك سعود

فيصل العنزي(صدى):

أقامت كلية التربية في جامعة الملك سعود فعالية اليوم العالمي للمعلم بهدف التزامن مع الاحتفال العالمي 5 أوكتوبر اليوم الخميس تحت الشعار الدولي لهذا العام 2018 “تأهيل المعلم حق للمتعلم”، برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر، تحت إشراف عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور/ فهد بن سليمان الشايع ووكيلة كلية التربية الدكتورة/ رجاء بنت عمر باحاذق.

وقالت ممثلة العلاقات العامة و الإعلام في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة إيمان بنت عبدالرحمن الرواف ان الفعالية تضمنت 25 دورة تدريبية 15 للمعلمات و 10للمعلمين، و قد قام بتنظيم الدورات التدريبية في القسم الرجالي الدكتور/ أنس بن ابراهيم التويجري مدير المركز التربوي للتطوير و التنمية المهنية في كلية التربية بجامعة الملك سعود، و في فرع الطالبات مساعد مدير المركز الدكتورة/ لينا بنت سعيد باشطح.

كما نظمت الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية (جستن) ندوة بعنوان ” تأهيل المعلم حق للمتعلم: تجارب و خبرات ” و ستدير الجلسة قي فرع الكلية للطالبات الدكتورة/ لينا بنت سليمان الخليوي وكيلة قسم الإدارة التربوية في كلية التربية بجانعة الملك سعود، و المتحدثات من داخل الجامعة الأستاذة الدكتورة/ نضال بنت شعبان الأحمد عضو هيئة التدريس في قسم المناهج و طرق التدريس و ممثلة مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلاوم و الرياضيات، بالإضافة إلى استضافة الدكتورة/ فاطمة الغدير من مركز توجيه الشمال و الأستاذة فوزية اليميني معلمة مرحلة ابتدائية لاستعراض خبراتهم في الميدان.

وصاحب هذا الاحتفاء معرضاً لتسليط الضوء على أهمية تأهيل المعلم، شارك فيه على الصعيد الخارجي في فرع الطالبات للكلية : مكتب التربية العربي لدول الخليج، مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، هيئة تقويم التعليم، جائزة التعليم للتميز في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم و الرياضيات، و أكاديمية همة. أما على الصعيد الداخلي للكلية وحدة الشؤون الأكاديمية في الكلية حيث حثت الدكتورة/ خلود بنت راشد الكثيري مساعدة وكيلة كلية التربية للشؤون الأكاديمية الأقسام التي لديها تدريب ميداني في الكلية على المشاركة في المعرض، و وحدة الدراسات العليا في الكلية حيث أشارت الدكتورة/ ربى عبدالمطلوب مساعدة وكيلة كلية التربية للدراسات العليا للأقسام بعرض أبحاث طالبات الدراسات العليا في مجال تأهيل المعلم، و مركز الاحتياجات الخاصة في الكلية حيث شجعت الأستاذة/ مي الفاخري مشرفة المركز الطالبات الكفيفات على المشاركة في المعرض للقيام بكتابة رسائل للمعلمات بطريقة برايل، بالإضافة إلى مشاركة جميع أقسام الكلية.

وقد تم التنسيق مع وزراة التربية و التعليم لحضور عدد كبير من العلمين و المعلمات.

وقد حرصت كلية التربية بجامعة الملك سعود على تفعيل اليوم العالمي للمعلم كوقفة شكر لكل معلم مؤهل، و الذي يصل بمرحلة تأهيله إلى مشاركة الطالب كي يصل إلى مستوى الفهم العميق. فكما في الحكمة الصينية ” قل لي و سوف أنسى، أرني و سوف أتذكر، دعني أشارك و سوف أفهم ” .