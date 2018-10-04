اليوم العالمي للمعلم تخفيضات تقدم للمعلمين والمعلمات من تعليم رجال ألمع وبالشراكة مع  القطاعات الخاصه

محمد السعران(صدى):

في إطار الإحتفال بيوم المعلم العالمي والذي يوافق يوم 5 من أكتوبر من كل عام ، أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع عن مفاجأة للمعلمين والمعلمات وذلك كتكريم لهم في هذا اليوم على ما يقدمونه من جهد في العملية التعليمية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق تقديم تخفيضات تصل إلى 50% على الفنادق والشقق السكنية والمراكز الصحية المتخصصة إضافة إلى المختبرات الطبية المتخصصة .

من جهته أوضح أمين لجنة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم ومشرف علاقات المعلمين الأستاذ ” محمد بن عبدالرحمن عسيري أنه تم تشكيل لجنة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم برئاسة المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ” علي مضواح ” وكان هدف اللجنة هو تقديم خدمات معينة وتكون ملموسة وواقعية وتخدم شريحة المعلمين والمعلمات في تعليم رجال ألمع كذلك إستكمال بطاقات المعلمين والمعلمات حتى يتم الإستفادة من الخصومات والتخفيضات وتم التواصل مع القطاع الخاص ووجدت ترحيباً وصدىً كبيراً وتفاعلاً مما نتجه عن إيجاد ١٢ تخفيضاً تراوحت بين ١٠٪؜إلى ٥٠٪؜ ما بين فنادق وشقق سكنية ومراكز صحية ومختبرات طبية .

هذا وقد تم التعميم على المدارس لتفعيل هذه المناسبة من خلال الإذاعة المدرسية والبرامج والأنشطة وكذلك الإستفادة من التخفيضات والخصومات للمعلمين والمعلمات .