البنك الإسلامي للتنمية: وظائف إدارية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكد البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس، على توافر وظائف إدارية للسعوديين والمقيمين من حمَلة درجة الماجستير، وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأوضح ” البنك ” ، أن التقديم مُتاح حتى يوم 31 أكتوبر القادم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” منسق استراتيجي- المالية: درجة الماجستير في المجالات ذات الصلة، مدير تنسيق البلدان الأعضاء: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، دراسات التنمية، دراسات الأعمال)، أو مجال آخر ذي الصلة.

وأشار ” البنك ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا..