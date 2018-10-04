واجاماما: 65 وظيفة شاغرة للسعوديين في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مطاعم واجاماما “ wagamama ” ، اليوم الخميس، عن توافر عدد (65) وظيفة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” أن التقديم مُتاح بدءًا من أمس الأربعاء ومستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى (عدد 65 وظيفة) مقدم طعام- نادل.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..