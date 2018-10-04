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ملتقى مختبرات مستشفيات الرياض يطلع على تجربة المختبر الإقليمي

ملتقى مختبرات مستشفيات الرياض يطلع على تجربة المختبر الإقليمي
محمد السعران(صدى):

استضاف المختبر الإقليمي و بنك الدم بالرياض ، ملتقى مختبرات مستشفيات منطقة الرياض و ذلك من أجل بحث كافة الطرق لخدمة مخبرية على أعلى مستوى .
وبدأ الملتقى بعرض لمدير إدارة المختبرات بالمديرية العامة للشؤون الصحية الدكتور / كامل بن محمد الدوسري عن مركزية المختبرات الطبية و آلية العمل و كيفية الاستفادة من المختبرات الاقليمية لاجراء الفحوصات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بالطريقة التي تضمن نتائج و جودة أفضل بالإضافة لإستثمار قدرات المختبرات الاقليمية وتطويرها لتكون البوابة و الوجهه المخبرية .

بعد ذلك ناقش الجميع المعوقات و بحث الحلول و كيفية سير العمل في الفترة القادمة ، ثم اطلع الجميع على كيفية العمل في المختبر الآلي المتكامل بالمختبر الإقليمي .


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