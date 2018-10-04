المحاسبين القانونيين: وظائف إدارية للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اليوم الخميس، توافر وظائف إدارية للرجال والنساء من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها ” SOCPA ” في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الهيئة ” ، ، أن التقديم مُتاح بدءًا من أمس الأربعاء ومُستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” ( عدد وظيفتين ) فاحص: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مساعد إداري أول: شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أخصائي فحص: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مطور ويب: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو ما شابه ذلك.

وأشارت ” الهيئة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي:http://career.socpa.org.sa