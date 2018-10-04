إغلاق أفران تستخدم ” الديزل ” بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

رصدت أمانة الطائف، بعد الأفران التي تستخدم الديزل في إعداد المخبوزات، ومن ثم أغلقتها حفاظًا على الصحة العامة.

وأغلقت الأمانة ممثلة في بلدية السيل الكبير الفرعية، ثلاثة أفران استخدمت الديزل، ضمن حملتها على الأفران وتلك المخابز.

كما طالبَ فيه المواطنون بتكثيف مثل هذه الجولات ومراقبة الأفران ومنعها من استخدام الديزل.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية كانت قد أصدرت قرارًا يقضي باعتماد الكيروسين (الغاز) بديلاً عن استخدام الديزل في جميع مخابز السعودية.