” للسعوديين ” وظائف شاغرة بالحياة الفطرية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الخميس، عن توافر عدد من الوظائف للرجال السعوديين بالمناطق المحمية، تحت مسمى ” جوال ” على بند 105.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن التقديم عن طريق المسابقة الوظيفية خلال الفترة من27/01/1440هـ وحتى 02/02/1440هـ وسوف يكون استقبال الطلبات في إدارة الاتصالات الإدارية بمقر الهيئة، أو على بريد الهيئة ص.ب 61681 الرياض 11575 ويكتب على الظرف (ادارة الموارد البشرية).

ولفتت ” الهيئة ” ، إلى أن هناك بعض الاشتراطات التي يجب توافرها ومنها ” الخبرة في طبيعة العمل يجب أن تكون بعد المؤهل وبنفس مجال عمل الوظيفة المعلنة وتتطلب (مشهد بالخبرة من جهة العمل بمسمى الوظيفة + بيان من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يصادق على تلك الفترة)، وارفاق بيان خدمة مصادق من جهة عمله السابقة + ارفاق وثيقة انهاء الخدمة العسكرية في حال كان المتقدم عسكريًا للمتقدمون الذين لهم سابق خدمة بالدولة، وارفاق صورة حديثة من الهوية الوطنية + صورة رخصة قيادة سارية المفعول.

وأكملت ” الهيئة ” ، أنه لن يتم النظر في أي طلب يرد بعد تاريخ الانتهاء من المسابقة، بالإضافة إلى استبعاد أي طلب غير مكتمل الفقرات أو الأوراق المطلوبة وفقاً للشروط.