4 هزائم في 5 مباريات.. الجمهور: الاتحاد يهبط لدرجة أولى.. وإعلاميون: يحتاج شيخ!

نواف السالم(صدى):

تلقى نادي الاتحاد، أربع هزائم وتعادل وحيد في مسابقة الدوري الجارية حاليًا، جعلته يتذيل القائمة بنقطة واحدة فقط، وهكذا كان الغضب يجتاح قلوب جماهير العميد وكذلك الإعلاميين.

وقال أحد جماهير الاتحاد موجهًا حديثه إلى نواف المقيرن رئيس النادي : ” يعني دياز السبب !!.. دياز جزء فقط ، انظر للمستقبل ، نظّف ادارتك من الشوائب لاتثق بأشخاص كاذبين خدعوا النادي والجماهير ، اعلام الاتحاد ” المشاهير ” اركلهم لاخير فيهم .. جهز صفقات محلية قوية اسماء ضمن قائمة المنتخب ، ابدأ من الان ، لاتنظر للوراء ” .

وأضاف آخر : ” الاتحاد يهبط درجة أولى يرتب أموره ويرجع أقوى لا تقول صعبة ونادي كبير الاتفاق نادي كبير هبط للأ ولى ورجع قوي ” .

وفي سياق متصل، قال الإعلامي محمد البكيري : ” نعم الاتحاد يحتاج مدرباً. يحتاج لاعبين. لكن قبل كل ذلك يحتاج شيخاً يقرأ عليه. أي سوء هذا الذي لم يلحقه طوال تاريخه في الدوري!! ” .

كما أضاف الإعلامي عدنان جستنيه : ” لا بكى ينفع ولا شكوى تفيد.. تاريخياً لم يسبق للاتحاد أن مر بهذه الحالة ” المأساوية ” بكل ما فيه من أزمات وانكسارات.. الحقيقة المؤلمة مهما كتب عنها لن تصلح من الأمر شيئاً وعلى الاتحاديين القبول بالأمر الواقع، لعل وعسى المدرب الجديد يستطيع تغيير الوضع، ويخلق الله ما لا تعلمون بالفترة الشتوية ” .

وتابع الإعلامي صالح الهويريني: ” مشكلة الاتحاد ليست في دياز وحده بل هي أيضاً في الاتحاد كفريق، وبسبب تواضع إمكانيات أغلب عناصره المحلية والأجنبية.. الاتحاد يحتاج عملاً كبيراً لكي يعود إلى سابق عهده ” .

واعتذر نواف المقيرن إلى جماهير الاتحاد، قائلًا : ” اعتذر لجماهير النادي الوفية على هذه البداية السيئة للموسم، أعدهم بأنني لن أترك الاتحاد بإذن الله حتى يعود إلى مكانته الطبيعية نمراً كبيراً منافساً كما كان دائماً ” .

وأضاف: ” المدرب دياز خذلني ولم يكن أهلاً للثقة التي وضعتها فيه، وما وصلنا له اليوم هو حصاد عمل المدرب السابق الذي لا يزال الفريق يعاني من تبعاته ” .

وتابع: نتطلع إلى الأفضل مع قدوم المدرب بيلتش وسنوفر أمامه كافة الامكانيات لتحقيق النتائج المنشودة.