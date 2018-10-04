امرأة تتفاجئ برجل غريب في حمام منزلها

لندن (صدى):

نشرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، تعرض امرأة بريطانية لواقعة غريبة عقب استيقاظها في الساعات الأولى من الصباح، لتعثر على شخص غريب عار تمامًا يعاني من مرض مُعدِ في حمام منزلها.

وقالت ” نيكي كيلي ” ، البالغة من العمر 28 عامًا، ذهبت إلى الفراش بعد أن عادت إلى منزلها في غرب بلفاست بالمملكة المتحدة في حوالي، ولكن طفليها أيقظاها وأخبراها بالنبأ المرعب.

وأضافت ” كيلي ” ، كنت في السرير عندما أخبروني أن هناك شخصًا ما في الحمام، وظننت أنها مزحة، فعدت إلى الوراء مرة أخرى للعودة إلى النوم لكنني سمعت ضجة، لافتة إلى أنها خرجت من السرير ووضعت أذنها على باب الحمام، فسمعت ضجة، بدت كأن هناك شخصا يلهث في الهواء في وقت مبكر قائلة ” كان صوت اللهاث فقط، طوال الوقت، لم يتحرك الرجل ” .

وأكملت ” كيلي ” أن الطفلان كانا خائفين وكانت ابنتي تسألني ” ماما، من في حمامنا ” ، وعلى الفور استدعيت الشرطة، وخرجت بعائلتها حيث انتظرت خارج المنزل، وخرج الرجل يرتدي ملابسها الخاصة وزوجا من الأحذية، ولكنه لم يقل شيئاَ، فيما أخبرتها الشرطة أن الرجل كان معروفًا لديهم، وكان يعاني من مرض معد.