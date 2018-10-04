مخمور يتسلل إلى شقة نساء ويتحرش بإحداهن

أبوظبي(صدى):

تسلّل عامل مخمور إلى شقة في البناية التي يسكن فيها، ودخل غرفة بها 5 نساء، حيث تحرّش جنسياً بإحداهن.

وقال في التحقيقات إنه لم يدرك أنها ليست شقته، ولم يتعمد هتك عرض المجني عليها، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالته إلى محكمة الجنايات.

في حين قالت المجني عليها إنها كانت نائمة في مقر سكنها بالغرفة التي تشاركها فيها أربع نساء أخريات، وشعرت أن هناك من يزيح وسادة تضعها على وجهها أثناء نومها، وعندما شعر بأنها استيقظت فر هارباً من مكان الواقعة.

وأكد شاهد من شرطة دبي أنه انتقل إلى مكان الواقعة بعد تلقّي البلاغ عن التحرش بامرأة أثناء نومها، فطلب من حارس الأمن استدعاء المتهم من شقته وكانت تفوح منه رائحة الخمر، واستفسر منه عن الواقعة، فأقرّ بأنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، ودخل شقة المجني عليها بالخطأ.