” صحة مكة ” تؤكد عدم وجود حالات وبائية في مدارس المنطقة

نايف السالم(صدى):

صرًّح حمد بن فيحان العتيبي، المتحدث الرسمي باسم صحة مكة المكرمة، بأنه لم يتم رصد أي حالات وبائية في المدارس والمراكز الصحية منذ بداية الدراسة وحتى اليوم.

وأكد أن هناك خطة موضوعة لمسح جميع المدارس في مكة ومتابعة الرصد للوضع الصحي، عبر جولات إشرافية، وذلك بهدف معاينة أي حالات اشتباه؛ لضمان الإبلاغ المباشر لإتخاذ كآفة الإجراءات الوقائية بشكل فوري.

وأشار إلى أن تلك الجولات ركّزت على المدارس والمراكز الصحية التي تخدم الجاليات؛ وكذلك المدارس الأخرى، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على التأكد من وجود تواصل مستمر بين إدارات المدارس وإدارات المراكز الصحية.

كما تتأكد باستمرار من قيام المثقفين الصحيين بجولاتهم التفقدية والتثقيفية للطلاب والطالبات للتشديد على أهمية النظافة الشخصية والتهوية الجيدة، والتأكد من الاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بالأمراض المعدية والقيام بالإجراءات العلاجية والوقائية اللازمة في حينها