بن سحيم: مر 468 يوم.. ولم يتعلم النظام القطري من أخطائه

طلال الضوي(صدى):

سخر سلطان بن سحيم، من النظام القطري بعدما ذهبوا إلى الأمم المتحدة بحثًا عن من يتعاطف معهم فتم تجاهلهم، مؤكدًا أنه لا يتعلم من أخاطئه.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ذهبوا للأمم المتحدة بحثاً عن من يتعاطف معهم فتجاهلوهم،،خاطبوا العالم بانكسار واستهانة فلم يسمعوهم،،غادروا بعدها كما ذهبوا يجروا أذيال خيبتهم،، 468 يوم مرت على المقاطعة ولم يتعلموا من أخطائهم ” .