بن سحيم: مر 468 يوم.. ولم يتعلم النظام القطري من أخطائه
سخر سلطان بن سحيم، من النظام القطري بعدما ذهبوا إلى الأمم المتحدة بحثًا عن من يتعاطف معهم فتم تجاهلهم، مؤكدًا أنه لا يتعلم من أخاطئه.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ذهبوا للأمم المتحدة بحثاً عن من يتعاطف معهم فتجاهلوهم،،خاطبوا العالم بانكسار واستهانة فلم يسمعوهم،،غادروا بعدها كما ذهبوا يجروا أذيال خيبتهم،، 468 يوم مرت على المقاطعة ولم يتعلموا من أخطائهم ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19172 ] نشر منذ 12 دقيقة
روح للامم المتحده واشتك عليهم قل لهم انهم شردوك من بلادك ولا بد من ان يعيدون الحكم اللي سلبوه من اجدادك لك وكل العرب معك ضدهم لانهم توجهو للفرس