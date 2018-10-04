رسالة اعتذار وأمل من ” المقيرن ” لجماهير العميد

نواف السالم(صدى):

وجَّه رئيس نادي الاتحاد، نواف المقيرن، رسالة اعتذار إلى جماهير العميد، بعد تدهور نتائج الفريق خلال الموسم الجاري، حيث إنه يتذيل ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المقيرن في تصريحات صحفية بعد مباراة الفتح: اعتذر لجماهير النادي الوفية على هذه البداية السيئة للموسم، أعدهم بأنني لن أترك الاتحاد بإذن الله حتى يعود إلى مكانته الطبيعية نمراً كبيراً منافساً كما كان دائماً ” .

وأضاف: ” المدرب دياز خذلني ولم يكن أهلاً للثقة التي وضعتها فيه، وما وصلنا له اليوم هو حصاد عمل المدرب السابق الذي لا يزال الفريق يعاني من تبعاته ” .

وتابع: نتطلع إلى الأفضل مع قدوم المدرب بيلتش وسنوفر أمامه كافة الامكانيات لتحقيق النتائج المنشودة.

واختتم : ” سوف يتم إقامة معسكر إعدادي للفريق خلال فترة التوقف في الطائف ” .

وكان الاتحاد قد خسر اليوم الخميس، من الفتح بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري، ما أدى إلى إبقائه في ذيل الدوري بنقطة واحدة فقط.