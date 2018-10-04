دجال يحتال على أسرة فتاة بزواجه منها

الخرطوم(صدى):

تداولت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أنباء عن إصدار محكمة ولاية الجزيرة بالسودان، قرار بتطليق فتاة من ” دجال سوداني ” أحضرت إليه الفتاة بغرض العلاج، وأقنع ذويها بضرورة عقد قرانه عليها ” صوريا ” حتى يخرج منها ” مس الجن ” ، واكتشفت أسرة الفتاة بعد مرور فترة فشله في ” علاجها ” فطلبوا منه تطليقها إلا أنه رفض.

وقامت الأسرة بتقديم بلاغ ضد الدجال شرحت خلاله الأسباب التي أدت إلى عقد زواجه منها بغرض العلاج كما ادعى.

وأشارت ” وسائل إلإعلام ” إلى أنه بعد سماع المحكمة لكافة ملابسات القضية والشهود، حكمت بتطليق الفتاة منه وأكدت عدم دخول الشيخ عليها لتنال حريتها بعد أن تمسك الشيخ بعقد قرانه على الفتاة.