دجال يحتال على أسرة فتاة بزواجه منها
تداولت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أنباء عن إصدار محكمة ولاية الجزيرة بالسودان، قرار بتطليق فتاة من ” دجال سوداني ” أحضرت إليه الفتاة بغرض العلاج، وأقنع ذويها بضرورة عقد قرانه عليها ” صوريا ” حتى يخرج منها ” مس الجن ” ، واكتشفت أسرة الفتاة بعد مرور فترة فشله في ” علاجها ” فطلبوا منه تطليقها إلا أنه رفض.
وقامت الأسرة بتقديم بلاغ ضد الدجال شرحت خلاله الأسباب التي أدت إلى عقد زواجه منها بغرض العلاج كما ادعى.
وأشارت ” وسائل إلإعلام ” إلى أنه بعد سماع المحكمة لكافة ملابسات القضية والشهود، حكمت بتطليق الفتاة منه وأكدت عدم دخول الشيخ عليها لتنال حريتها بعد أن تمسك الشيخ بعقد قرانه على الفتاة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19172 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههههه اقشر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 24 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 2 دقيقتين
يقول الشاعر قليل الأدب🔞🔞🔞
ولا خلاص خلاص
مني بقايل😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂