شاب وفتاة متهمان في أكل لحوم البشر

موسكو(صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، أنباء عن جريمة قتل بشعة نفذها شاب عمره 22 عامًا وصديقته البالغة من العمر 12 عامًا، شهدتها قرية نوفينكا قرب مدينة سان بطرسبرج غرب روسيا.

أوضحت ” وسائل الإعلام ” أن الشاب استخدم فأسًا لقتل شاب آخر، ولم يَكْتَفِ بالقتل، بل ومزَّق جسده وأكل قطعًا منه بعد طهي لحمه البشري، بمساعدة صديقته الطفلة قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهما.

وذكرت ” وسائل الإعلام ” قول ” الشرطة الروسية ” ، إن شابًّا وطفلة يشتبه في ضلوعهما بجريمة قتل وتقطيع مواطن عمره 21 عامًا، فيما يجري التحقيق لتأكيد معلومات بشأن التهامهما أجزاء من جسد الضحية.

وأضافت ” الشرطة الروسية ” ، أن المتهمان قطعا رأس وأطراف الضحية، وتم القبض عليهما أثناء محاولة إشعال النار في شقة المجني عليه.

وأشارت ” الشرطة الروسية ” ، إلى أنه يُعتقَد أن المتهمان طَهوَا مخ الضحية، وعُثر على رأس الضحية في فرن، فيما قال المتهم والطفلة إنهما ” لم يجدا شيئًا آخر لأكله ” .