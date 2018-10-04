” بيلتيش ” يطالب جماهير الاتحاد بالدعم

طلال الغامدي(صدى):

قال سلافين بيليتش المدير الفني الكرواتي الجديد لنادي الاتحاد، إنه جاء للمملكة من اجل خوض تجربة جديدة وتحدي جديد، وذلك فور وصوله لمدينة جدة، لمتابعة مباراة الاتحاد والفتح عن قرب.

واضاف بيليتش أنه سيعمل بكل قوة من أجل اظهار الفريق بالشكل المطلوب والممتاز وارضاء الجماهير خلال الموسم الحالي.

وأوضح بيليتش أنه شاهد جماهير الاتحاد عبر فيديوهات مطالباً إياهم بالدعم الكامل له وللاعبين من أجل اعادة العميد لواجهة الكرة السعودية من جديد خلال فترة قصيرة، بعد المعانأة التي لحقت بالاتحاد عقب انطلاقة الموسم وفشلهم في تحقيق أي فوز حتى الان في جميع المباريات الرسمية.

وتعاقد الاتحاد مع سلافين بيليتش ليحل بديلاً عن المقال الأرجنتيني رامون دياز الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج التي حققها في بداية الموسم مع الفريق.