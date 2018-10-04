بالفيديو.. أمينة خليل تصدم متابعيها لرفضها إجراء جراحة تجميل لأنفها
أثارت الفنانة المصرية ” أمينة خليل ” دهشة متابعيها، اليوم الخميس، وذلك بردها على أحد الانتقادات التي وجهت لها ” عن إجراء عملية تجميل لأنفها ” والتي أجابت عليه برفضها الخضوع لعملية تجميل لأنفها.
ووجه ” أحد المتابعين ” سؤالًا لأمينة جاء فيه: ” ليه مش بتعملي مناخيرك؟ أيه الثقة دي يا شيخة؟ ” وردت عليه أنها اعتادت شكله الحالي.
وأفصحت الفنانة ” أمينة ” ، أنها كانت تعتزم إجراء تلك العملية حين كانت في الـ18 من عمرها، وأنها سقطت قبل الموعد بـ48 ساعة عن السلم، ما أدى إلى تورم وجهها وظهور البقع الزرقاء عليه، ما منع الطبيب من إجراء الجراحة لها.
والجدير بالذكر أن الفنانة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق بسبب نشر صور لها أظهرت تعرضها لإصابة فادحة نتيجة ارتطام وجهها بالأسفلت.
ومن جانبه أوضح ” سيف عريبي ” المنتج العراقي، أن الصور التقطت في كواليس فيلمه ” 122 ” الذي سيعرض في عيد الأضحى المقبل، وهو من بطولة ” أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد لطفي، جيهان خليل ” وهو يعد أول فيلم عربي سيعرض بتقنية 4D .
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دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1042 ] نشر منذ 1 ساعة
هي لاتنتظر نصيحة لتجري عملية تجميل يامثقفين
بكل بساطة هي تملك ثقة لاتملكونها☺✌🏻
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35183 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله
خشمها يسابق وجهها👀👃
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20125 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي هي حره في انفها