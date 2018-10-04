بالفيديو والصور..النصر يختتم تدريباته استعدادًا للقاء الحزم

نواف السالم(صدى):

واصل فريق نادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته استعدادًا للقاء نادي الحزم مساء غدًا الجمعة، بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز الجليّل.

والتقى مدرب الفريق ” دانييل كارينيو ” ، باللاعبين قبل انطلاقة التدريبات التي ركز فيها على الجوانب اللياقية، وأجرى لهم تدريبات تكتيكية تعتمد على اللعب من لمستين في مساحة محددة.

وأجرى ” كارينيو ” ، مناورة كروية على كامل المعلب طبق خلالها عدد من الجمل التكتيكية، وأختتم مدرب الفريق تدريبات اليوم بتدريبات تعتمد على الكرات العرضية والتسديد المباشر.