بالفيديو والصور..النصر يختتم تدريباته استعدادًا للقاء الحزم
واصل فريق نادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته استعدادًا للقاء نادي الحزم مساء غدًا الجمعة، بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز الجليّل.
والتقى مدرب الفريق ” دانييل كارينيو ” ، باللاعبين قبل انطلاقة التدريبات التي ركز فيها على الجوانب اللياقية، وأجرى لهم تدريبات تكتيكية تعتمد على اللعب من لمستين في مساحة محددة.
وأجرى ” كارينيو ” ، مناورة كروية على كامل المعلب طبق خلالها عدد من الجمل التكتيكية، وأختتم مدرب الفريق تدريبات اليوم بتدريبات تعتمد على الكرات العرضية والتسديد المباشر.
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