بالفيديو.. سيدات يروين تجاربهن مع مدارس القيادة: الوقت أبرز العيوب

علي القحطاني (صدى):

كشف بعض السيدات العاملات، عن تجربتهن مع مدارس القيادة والعيوب التي تعرَّضن لها أثناء إصدار رخص القيادة.

وأوضحت داليا، مهتمة في الشأن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية لها عبر برنامج ” يا هلا ” ، أن تجربتها مع مدرسة القيادة لم يكن بها عيوب سوى في الوقت فقط، مشيرة إلى أن الدفع فقط أخذ شهر كامل.

وأشارت إلى أنها تنتظر الرخصة منذ شهرين، وموعد الحصول عليها بعد شهر من الآن، مؤكدة أن صلاحية الفحص الطبي 3 أشهر فقط، وقد تنتهي قبل الرد بالقبول في المدرسة.

من جانبها، قالت الدكتور لمياء إبراهيم، استشارية طب الأسرة، إن تعليقات بعض السيدات لمست فيهاترحيب رجال المرور بهن، والترحيب فيهم كأخوات لهم، مضيفة أن دماثة أخلاق العاملين بمراكز القيادة واضحة عليهم، وواضح أنهم مدربون عليه.

وأضافت أن بعض النساء اضطررن بسبب تأخير مواعيد مدارس القيادة، إلى الذهاب إلى مدن مجاورة لأخذ الرخصة بتكاليف أعلى، مثل البحرين.

أكدت على ضرورة تغيير أنظمة بعض المدارس لتسريع مهمة الحصول على الرخصة، مقترحة فتح أقسام نسائية للنساء في مدارس القيادة للرجال.

داليا – مهتمة بالشأن الاجتماعي

تجربتي مع مدرسة القيادة لم يكن بها عيوب سوى في الوقت فقط، وأنتظر الرخصة منذ شهرين.

صلاحية الفحص الطبي 3 أشهر فقط، وقد تنتهي قبل الرد بالقبول في المدرسة.#برنامج_ياهلا#خليجية@DrLalibrahim pic.twitter.com/a3Y93EBR7i — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

د. #لمياء_البراهيم:

لمست من تعليقات السيدات ترحيب رجال المرور بهن، والترحيب فيهم كأخوات لهم، ودماثة أخلاق العاملين بمراكز القيادة#برنامج_ياهلا#خليجية@DrLalibrahim pic.twitter.com/d4HkzsYROG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

د. #لمياء_البراهيم:

بعض النساء اضطررن بسبب تأخير مواعيد مدارس القيادة للذهاب إلى مدن مجاورة لأخذ الرخصة بتكاليف أعلى.. #برنامج_ياهلا #خليجية@DrLalibrahim pic.twitter.com/TST0j6cA59 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٤ أكتوبر ٢٠١٨