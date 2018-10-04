دولة تفرض على المسافرين معرفة الرقم السري لأجهزتهم الإلكترونية

وكالات(صدى):

شهدت نيوزلندا، اليوم الخميس، حالة من الجدل بعد قرارها الذي ينص على أنه يحق لموظفي الجمارك الذين يجرون عمليات تفتيش في مطارات نيوزيلندا أن يطلبوا من الشخص المسافر أن يفشي كلمة السر الخاصة بأجهزته الإلكترونية إذا طلبها الموظفون.

وقال المتحدث باسم هيئة الجمارك في نيوزيلندا تيري براون إن الإجراء القانوني الجديد يحقق التوازن بين حق الخصوصية لدى الأفراد وما يقتضيه الأمن القومي للبلاد.

وأضاف: نحن لا نعرف ما إذا كانت ثمة أي دولة أخرى في العالم قد أقرت تشريعاً مماثلاً لمعاقبة الناس في حال رفضوا الكشف عن الكلمات المرورية وفق الصحف النيوزلندية.