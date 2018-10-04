بالفيديو.. العصيمي: توطين المدارس الأهلية يتيح 16 ألف وظيفة في 3 أشهر

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، الأستاذ مبارك العصيمي، أن التعليم الصادر بتوطين الوظائف الإدارية بالمدارس الأهلية جاء نتيجة لرفض التساهل والتراخي في بعض النشاطات المتعلقة بدعم الانتماء والروح الوطنية للطلاب في المدارس.

وكشف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على روتانا خليجية، أن التعميم له بعد آخر هو إتاحة فرص وظيفية للمعلمين السعوديين المؤهلين، حيث سيتاح ما يتجاوز 16 ألف وظيفة.

وأوضح ” العصيمي ” أن آلية تنفيذ التعميم تركت لمديريات التعليم، مضيفًا أن الوزارة تتعامل مع القرار بهدوء حتى لا يؤثر على اليوم الدراسي للطالب.

وأشار إلى أن هناك خريجون مؤهلون لقيادة المدارس الأهلية، كما أن المعلمون السعوديون العاملين بها أثبتوا جدارتهم.

المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أ. #مبارك_العصيمي

قرار الوزير بتوطين الوظائف الإدارية بالمدارس الأهلية يوفر 16 ألف وظيفة لأبناء الوطن خلال 3 أشهر فقط..#برنامج_ياهلا@mualosaimi pic.twitter.com/to57ipAbAF — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2018

المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أ. #مبارك_العصيمي

آلية تنفيذ قرار وزير التعليم تركت لمديريات التعليم، والوزارة تتعامل مع القرار بهدوء حتى لا يؤثر على اليوم الدراسي للطالب#برنامج_ياهلا@mualosaimi pic.twitter.com/X9S68ICuvJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2018